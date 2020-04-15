ОНФ предложил увеличить размер кредита на зарплату
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предлагает увеличить размер беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам. По мнению представителей организации, величину займа необходимо определять исходя из фактических зарплат в компании, а не из расчета МРОТ на человека. Письмо с соответствующим предложением организация направила в Центробанк.
На реализацию предложения, по мнению экспертов, может потребоваться до 250 млрд рублей.
На сегодняшний день сумма кредита определяется умножением размера МРОТ на число сотрудников и количеством месяцев, на которые берется заем. В большинстве случаев это не покрывает потребностей, так как сотрудникам платят больше МРОТ, заявляют авторы инициативы.
В целом про России МРОТ составляет 12 тыс. рублей, а средняя зарплата — 46,7 тыс. рублей (по данным Росстата за январь). То есть если в компании, к примеру, трудятся 100 человек с такими окладами, месячный фонд оплаты труда составляет 4,7 млн рублей. А получить беспроцентный кредит фирма сможет только на 1,2 млн рублей — это почти вчетверо меньше.
Подробнее читайте в материале «Известий» 16 апреля