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ОНФ предложил увеличить размер кредита на зарплату

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предлагает увеличить размер беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам. По мнению представителей организации, величину займа необходимо определять исходя из фактических зарплат в компании, а не из расчета МРОТ на человека. Письмо с соответствующим предложением организация направила в Центробанк.

На реализацию предложения, по мнению экспертов, может потребоваться до 250 млрд рублей.

На сегодняшний день сумма кредита определяется умножением размера МРОТ на число сотрудников и количеством месяцев, на которые берется заем. В большинстве случаев это не покрывает потребностей, так как сотрудникам платят больше МРОТ, заявляют авторы инициативы.

В целом про России МРОТ составляет 12 тыс. рублей, а средняя зарплата — 46,7 тыс. рублей (по данным Росстата за январь). То есть если в компании, к примеру, трудятся 100 человек с такими окладами, месячный фонд оплаты труда составляет 4,7 млн рублей. А получить беспроцентный кредит фирма сможет только на 1,2 млн рублей — это почти вчетверо меньше.

Подробнее читайте в материале «Известий» 16 апреля

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