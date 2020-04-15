Прямой эфир
Сюжет:

В Вяземском доме престарелых умер пенсионер с коронавирусом

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области умер пенсионер, у которого диагностировали коронавирус. Об этом в среду, 5 апреля, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Смоленской области.

Первая пошла: прототип одной из вакцин от COVID-19 создан в МГУ
Частицы, имитирующие SARS-CoV-2, ученые сконструировали из вируса табачной мозаики и белков патогена

«В Вязьме умер один проживавший в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Мужчине было 74 года, он имел подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию», ― сообщили агентству.

При этом в пресс-службе добавили, что у пенсионера были хронические заболевания.

Ранее в этот стало известно, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в этом доме престарелых достигло 83.

12 апреля сообщалось, что в Вяземском доме престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус. Все пациенты с подозрением были изолированы, часть сотрудников учреждения самоизолировались.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Главконтроле назвали прогулки с детьми нарушением самоизоляции
Ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020