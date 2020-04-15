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Один человек погиб при пожаре в деревянном доме под Пензой

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В поселке Шемышейка недалеко от Пензы произошел пожар в деревянном доме. Погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила в ведомство 14 апреля в 16:20. На улице Набережная горел дом, крытый железом, пишет ИА «Пенза-пресс».

В результате пожара погиб мужчина 1986 года рождения. Строение выгорело внутри на площади в 35 кв. м.

Причины гибели мужчины устанавливаются.

14 апреля в дачном поселке в Рязанской области произошел крупный пожар. Огонь уничтожил четыре дачи и 20 построек в дачном поселке Станкостроитель. Председатель дачного товарищества называет виновником произошедшего 76-летнего пенсионера, который жег в мусорном баке мусор.

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