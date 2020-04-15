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Ростуризм предложил ввести мораторий на проверки предприятий отрасли

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Ростуризм предложил правительству России ввести мораторий на проверки предприятий гостинично-туристской отрасли из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в письме руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

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Исключения составляют проверки по вопросам, несущим риски для жизни и здоровья граждан, сообщает передает ТАСС в среду, 15 апреля.

Кроме того, в качестве поддержки предлагается установить годовую «арендную амнистию» для предприятий гостиничного и туристского сектора, которые арендуют государственное имущество, без возможности расторжения договора в одностороннем порядке со стороны государства.

Также в документе сообщается, что недополученные доходы туристической сферы из-за коронавируса в первом полугодии 2020 года оцениваются в 1,5 трлн рублей.

В указанную сумму потерь входят гостиницы, дома отдыха и пансионаты, предприятия, предоставляющие услуги по оздоровлению, туроператоры и турагентства и пр.

Ранее 15 апреля Ростуризм выпустил рекомендации для туристов по возврату денежных средств за неиспользованные туры из-за коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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