Ростуризм предложил ввести мораторий на проверки предприятий отрасли

Ростуризм предложил правительству России ввести мораторий на проверки предприятий гостинично-туристской отрасли из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в письме руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Исключения составляют проверки по вопросам, несущим риски для жизни и здоровья граждан, сообщает передает ТАСС в среду, 15 апреля.

Кроме того, в качестве поддержки предлагается установить годовую «арендную амнистию» для предприятий гостиничного и туристского сектора, которые арендуют государственное имущество, без возможности расторжения договора в одностороннем порядке со стороны государства.

Также в документе сообщается, что недополученные доходы туристической сферы из-за коронавируса в первом полугодии 2020 года оцениваются в 1,5 трлн рублей.

В указанную сумму потерь входят гостиницы, дома отдыха и пансионаты, предприятия, предоставляющие услуги по оздоровлению, туроператоры и турагентства и пр.

Ранее 15 апреля Ростуризм выпустил рекомендации для туристов по возврату денежных средств за неиспользованные туры из-за коронавируса.

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