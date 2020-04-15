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СК обнародовал видео катастрофы SSJ-100 в Шереметьево в 2019 году

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Следственный комитет (СК) России опубликовал видеозапись катастрофы самолета Sukhoj Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, в результате которого погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Видеозапись размещена 15 апреля в YouTube-канале ведомства.

На представленных кадрах видно самолет, практически полностью охваченный пламенем. По надувному трапу его покидают люди, которым удалось выжить.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая 2019 года. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета вернулся в Шереметьево. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

В октябре 2019 года сообщалось, что капитану самолета Денису Евдокимову предъявили обвинения в нарушении эксплуатации воздушного транспорта, в результате чего погибли более двух человек.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба»), сообщается 15 апреля на сайте СК РФ.

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В ходе следственных мероприятий и изучения данных бортовых регистраторов разбившегося самолета версия о его неисправности была опровергнута.

Установлено, что после грубой посадки на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево капитан самолета при управлении воздушным судном нарушил установленные правила, что повлекло за собой разрушение и возгорание самолета.

Кроме этого, были проведены пожарно-техническая, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы с целью восстановить обстоятельства произошедшего, а также проверены действия диспетчерской службы аэропорта Шереметьево. Установлено, что они не могли повлиять на трагедию.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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