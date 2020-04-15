Доллар превысил отметку в 75 рублей

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.

Валюта прибавила 3% и достигла отметки в 75,23 рубля. Евро в ходе торгов вырос на 2,3% к уровню закрытия предыдущий торгов, до 82 рублей, передает ТАСС.

Рост курса доллара и евро происходит на фоне дешевеющей нефти. По данным на 18:26 мск, цена на июньские фьючерсы нефти Brent достигла $27,25 за баррель, снизившись на 7,94%.

12 апреля после переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Новая сделка ОПЕК+ позволит удержать цены от шокового падения и наступления катастрофы для отрасли, отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Мировые цены на нефть рухнули 9 марта на фоне прекращения предыдущей сделки ОПЕК+. Кроме того, аналитики указывали на снижение спроса на сырье из-за распространения коронавируса и остановки многих предприятий.