Американские спортсмены из-за COVID-19 начнут сдавать допинг-тесты дома

Спортсмены США будут сдавать тесты на допинг на дому при помощи видеосвязи из-за распространения коронавируса в стране. Об этом в среду, 5 апреля, пишет газета USA Today.

Как отмечает издание, данная мера была введена на восемь недель в связи с объявленным в стране карантином. Подчеркивается, что всем спортсменам будет высылаться необходимое для проведения теста оборудование.

В газете добавили, что в любое время им могут позвонить из Американского антидопингового агентства (USADA) для того, чтобы по видео в режиме реального времени наблюдать, как тот или иной атлет берет у себя пробы крови. После этого спортсмены должны будут запечатать образцы и отправить в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

По последним данным портала Worldometer, в США зафиксировано 616 168 случаев заражения коронавирусом, при этом 26 200 человек скончались, а еще 39 676 ― выздоровели.

Ранее в этот день американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Он заявил, что организация не будет получать средства от США до тех пор, пока Соединенные Штаты не изучат реагирование ВОЗ на пандемию и не подтвердят якобы сокрытие информации о масштабах вспышки COVID-19. Кроме того, в сенате США намерены установить роль Китая в распространении инфекции.

12 апреля впервые в истории Соединенных Штатах федеральные власти страны приняли решение одобрить декларацию о введении режима крупного бедствия из-за распространения коронавируса одновременно во всех американских штатах и столичном округе Колумбия.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 15 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2 млн случаев заболевания, умерли более 129 тыс. человек, вылечились — 493 тыс.