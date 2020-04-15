Исторический музей объявил акцию «Культурный антистресс»

Исторический музей с 14 апреля 2020 года начал онлайн-продажу билетов на посещение музейного комплекса с открытой датой и по специальным ценам.

Стоимость билета на посещение Исторического музея составит 350 рублей; Покровского собора (храма Василия Блаженного) – 400 рублей; Музея Отечественной войны 1812 года – 300 рублей. Приобрести электронный билет можно на сайте музея www.shm.ru, а воспользоваться им можно будет до 30 декабря 2021 года.

«Акция «Культурный антистресс» призвана помочь людям пережить непростое время самоизоляции, отвлечь их от негативных мыслей, страха за будущее и настроить на оптимистичный лад. Мы решили уже сегодня дать всем желающим возможность запланировать свой визит в музей, приобретя билет по специальной цене. Кроме того, музей развернул большую просветительскую программу: сегодня у любого человека есть возможность увидеть уникальные коллекции Исторического музея онлайн: можно пройтись по экспозиции музея или заглянуть в его фонды, прослушать увлекательные лекции на Медиапортале или прочитать интересные статьи в блоге», — говорит Алексей Левыкин, директор Исторического музея.

Впервые за 20 лет Исторический музей был вынужден закрыть свои двери для посетителей, для того чтобы обезопасить их и сотрудников музея во время пандемии короновируса. В этот сложный период наша команда делает все возможное, чтобы быть ближе ко всем, кто любит музей, изучает историю России, стремится к новым знаниям.

В дальнейшем в рамках акции «Культурный антистресс» будут анонсированы дополнительные мероприятия.