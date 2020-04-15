Ночь рождения: оттепель онлайн и домашние репетиции «Современника»

Коронавирус закрыл двери театров, но жизнь там не прекратилась. Юбилеи, репетиции, читки, сборы продолжаются в виртуальном режиме. «Известия» узнали, как «Современник» отметил свой день рождения онлайн.

Вечно живые

Впрочем, «день рождения» в отношении «Современника» не совсем верное словосочетание. Театр родился в ночь на 15 апреля 1956 года. Именно тогда Олег Ефремов сообщил артистам, которые репетировали постановку «Вечно живые» Виктора Розова, что спектакль принят, можно играть. Актриса Елена Миллиоти училась тогда на первом курсе Школы-студии МХАТ. Однажды к ним пришел Олег Ефремов и попросил принять участие в спектакле только что родившейся студии. Предупредил, что работать придется безвозмездно, а репетировать по ночам — днем негде. Все тут же согласились.

— В жизни у каждого есть мгновения, которые помнятся всегда. И особенно радостные, светлые, счастливые, — вспоминает в беседе с «Известиями» Елена Миллиоти. — И вот такими мгновениями были памятные для нашего курса ночные репетиции нарождающегося «Современника». Мы должны были быть костюмерами, реквизиторами, шумовиками, монтировщиками и во всем, в чем можно, помогать спектаклю. Мы имели возможность смотреть, как работают актеры. Особенно нас поражала Галя Волчек. Она сидела такая грузная, большая, усталая. Травила какие-то смешные истории, сама не смеясь. Мы ее одевали, делали грим — и сразу поражались преображению. Перед нами была страшная, ужасная Нюрка-хлеборезка. Монстр в чернобурке. Это было так талантливо и образно. Мы все рыдали за кулисами, когда Игорь Кваша рассказывал, как убили главного героя Бориса. Его играл Ефремов. Мы очень волновались в день сдачи спектакля. Отыграли его в маленьком зале в школе-студии. А потом Ефремов, Кваша и Олег Табаков пошли на обсуждение. И когда они вернулись со словами, что спектакль принят и сейчас будут думать, где мы его сможем играть, это было счастье.

Первые спектакли играли на студийной сцене, затем в филиале МХАТа, в гостинице «Советская». И уже потом получили помещение на площади Маяковского.

Стихи к празднику

На Маяковке в те годы проходили литературные чтения. Один за другим стихи читали и поэты, и просто любители. Толпа вокруг волновалась и аплодировала. Этот формат «Современник» полюбил и стал практиковать. Во всяком случае юбилеи без него не обходились.

— Круглые даты праздновались всегда очень заметно, — рассказала «Известиям» актриса Ульяна Лаптева. — Запомнилось 50-летие театра на Чистых прудах, когда мы читали стихи с ротонды нашего здания. У нас были костюмы 1960-х — широкие юбки-клеш, платочки на шее, широкие пояса. А на пруду поставили понтон, там был концерт.

60-летие театр отметил на площади Маяковского. И снова звучали стихи. Евгений Евтушенко прочел только что написанную «Волчиху», где упомянул Ефремова, Евстигнеева, Табакова, Неелову. Но главной героиней стала Галина Волчек. Посвящение ей заканчивалось так: «Будь Волчихой, но не просто с Чистых, Волчихой — с незапятнанных прудов».

На 64-ю годовщину театра «Волчиху» прочел Сергей Гармаш. Не со сцены — в камеру, сидя у себя дома. Как и все его коллеги по «Современнику».

Вернуться в оттепель

Праздновать, как полагается, начали ночью. В ноль часов одну минуту на сайте театра стал доступен онлайн-проект «Снова Оттепель. Поэзия времени». В нем 111 видео, которые записали 52 артиста, худрук и три сотрудника, включая директора. В их исполнении звучат стихи и проза оттепели. Бродский, Володин, Галич, Шпаликов, Тарковский, Евтушенко, Вознесенский...

Худрук Виктор Рыжаков читает Александра Володина, посвящение Олегу Ефремову. Очень, надо сказать, горькое. «Стою без слов. Не досказав. Немой. Не уползти, не скрыться за кулисы. Текст расхватали подставные лица, хотя, признаться, не ахти какой». Сам худрук смотрит в будущее с оптимизмом.

— Оттепель — это то, с чего всё начиналось, это наше желание вернуться к истокам, — поделился он с «Известиями». — Сегодня для этого как никогда подходящее время. И не только из-за того, что мы на карантине. Пришло время тишины, когда нам всем стоит задуматься, как жить дальше, осознать, что человек не отменяется. Это самая главная ценность.

«Современник» всегда существовал как единое пространство, напомнил худрук. Галине Борисовне Волчек удавалось создать в этом доме ощущение единства, прочности, надежности, нужности, любви. Эта потребность быть вместе, делать что-то сообща сохраняется. Так на карантине родился онлайн-проект «Доктор Чехов», а сейчас праздничная «Оттепель».

Актер Александр Рапопорт выбрал для праздничного настроения рассказ Георгия Данелии, стихи Геннадия Шпаликова и Арсения Тарковского.

— Эти люди — часть моей жизни, с ними многое связано, — рассказал он «Известиям». — Театру, как и всем остальным, приходится сложно. Как дипломированный психолог могу посоветовать извлекать по максимуму плюсы из нынешнего положения. Позвоните просто так друзьям и родным. Повспоминайте приятные моменты, добрые времена. Не паникуйте уж точно, стресс — худший враг иммунитета. В вынужденной изоляции стоит находить позитив, приобретать новые навыки, знания. Я, например, взял в руки гитару, на которой давно не играл, начал изучать испанский язык...

Поэзию и прозу оттепели можно теперь слушать на сайте театра хоть каждый день, вплоть до того момента, когда «Современник» распахнет свои двери уже не виртуально.

Жизнь в «Современнике» не остановилась, подтверждает Виктор Рыжаков. Много внутренних событий, два юбилея, продолжаются репетиции. Дистанционно репетируют три новых спектакля. В активной работе еще одна постановка, которую пока не время называть. Словом, театр ждет встречи со зрителем и очень серьезно к ней готовится, заверил худрук.