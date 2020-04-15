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Населенные пункты Якутии разделили на три группы по числу ограничений

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В Якутии вступил в силу указ главы республики Айсена Николаева. Документ отменяет ряд ограничений, введенных ранее для остановки распространения коронавирусной инфекции. Все населенные пункты условно разбиты на три группы. Первая — крупные муниципальные образования, такие как Якутск, Жатай, Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, Алданский, Ленский, Мирнинский и Нерюнгринский районы, Тикси.

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«В целом меры по ограничению деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей здесь остаются, но уже введены некоторые ослабления, например, в части работы медицинских организаций, имеющих лицензию, и специализированных магазинов в отдельно стоящих зданиях», – подчеркнул Айсен Николаев.

Вторая группа — труднодоступные населенные пункты, в основном арктические, в которые ограничен транспортный доступ. Там уже восстановлена обычная деятельность большинства предприятий, передает ИА YakutiaMedia. Третья группа — преимущественно сельские районы в центральной части Якутии, районы заречной и вилюйской групп, по которым достаточно существенные ослабления идут по режиму работы торговых предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса.

Напомним, Айсен Николаев ввел карантин с 12 апреля на территории города Алдан после роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Все граждане будут находиться на режиме самоизоляции. Находящиеся за пределами Алдана жители не смогут вернуться даже на выходные, а выехать из города можно будет только после 14-дневного карантина. Также запрещается проезд личного и общественного транспорта, кроме перевозки продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости, отходов и других неотложных грузов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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