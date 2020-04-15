Новые экскурсии запустит заповедник «Воронинский» Тамбовской области

Две новые экскурсионные программы готовит заповедник «Воронинский» в Тамбовской области. Их запустят, как только в регионе стабилизируется эпидемическая ситуация.

Экскурсия по экологической тропе «Тысячи сияющих солнц» посвящена миру краснокнижных цветов и уникальных дубрав «Воронинского». Она рассчитана на весь день. В частности, туристам покажут, как цветет прострел раскрытый, занесенный в Красную книгу Тамбовской области. В заповеднике он растет только в одном месте — в северной части на открытых полянах широколиственного леса.

Вторая экскурсия будет рассчитана на два дня. Она ориентирована на новичков байдарочного спорта. Туристов обучат управлению байдаркой, организуют прогулку по реке Ворона с посещением красивейших природных мест заповедника.

ИА «Онлайн Тамбов.ру» отмечает, что на территории этого заповедника обитают 253 вида млекопитающих и птиц. 48 из них относятся к разряду редких и исчезающих. Здесь произрастает около 900 видов растений, в том числе 42 вида редких и исчезающих.