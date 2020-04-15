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Пчеловодам разрешили выходить из дома в Псковской области

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников скорректировал ограничения, которые были введены в регионе в связи с распространением коронавируса. В соответствии с документом гражданам, которые занимаются выпасом скота, содержанием домашней птицы и уходом за пасеками, разрешили передвижение.

Также постановление расширяет список организаций, чья деятельность не попадает под действие указа президента РФ о нерабочих днях. В перечень попали компании, которые занимаются ремонтом одежды и обуви, ремонтом техники и изготовлением ключей. Об этом сообщает Псковская лента новостей. Обязательным условием является нахождение в помещениях не более четырех человек одновременно, включая работников.

Всего в Псковской области на 15 апреля выявлено 32 случая коронавирусной инфекции. Пять человек скончались, выздоровели восемь.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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