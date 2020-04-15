Арендаторы рынка в Брянске просят снизить им плату за место

В Брянске предприниматели, которые ведут торговлю на Бежицком рынке, требуют от руководства снизить им арендную плату. Об этом они заявили на общем собрании арендаторов и руководства. В ситуацию пришлось вмешаться главе администрации района Станиславу Кошарному. Он заверил, что арендная плата будет снижена, поскольку есть соответствующее распоряжение мэрии и регионального правительства.

Как поясняет NASHBRYANSK.RU, на подобные меры пошло руководство Центрального рынка Брянска — предпринимателям предоставили скидку за аренду места в 76%. В руководстве рынка заявили, что решение необходимо, поскольку из-за режима самоизоляции нет покупателей. Это значит, что у бизнеса нет дохода и нечем платить за аренду.

Ранее губернатор Александр Богомаз заявил о разработке комплекса мер поддержки малого и среднего бизнеса. Он попросил владельцев крупных торговых предприятий освободить своих арендаторов от платы за аренду, если они сами хотят быть освобождены от выплаты коммунальных платежей, налогов на землю и на имущество.