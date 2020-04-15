Жителей Карелии предупредили о снегопаде
В Карелии прогнозируют ухудшение погодных условий. В республике в ближайшие сутки ожидается снегопад.
По данным синоптиков, осадки возможны на семи территориях Карелии. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Костомукше, Калевальском, Беломорском, Лоухском, Медвежьегорском, Кемском и Сегежском районах. Об этом сообщает ИА «Карелinform».
16 апреля ожидаются сильные осадки в виде снега, местами возможны метели. Ветер усилится до 16 м/с.
Ранее сообщалось, что в Москве 16 апреля может стать самым дождливым днем месяца. Столичный регион накроет глубокий циклон с центром над Архангельской областью.