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Жителей Карелии предупредили о снегопаде

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В Карелии прогнозируют ухудшение погодных условий. В республике в ближайшие сутки ожидается снегопад.

По данным синоптиков, осадки возможны на семи территориях Карелии. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Костомукше, Калевальском, Беломорском, Лоухском, Медвежьегорском, Кемском и Сегежском районах. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

16 апреля ожидаются сильные осадки в виде снега, местами возможны метели. Ветер усилится до 16 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве 16 апреля может стать самым дождливым днем месяца. Столичный регион накроет глубокий циклон с центром над Архангельской областью.

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