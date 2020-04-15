Новак заявил о соответствии новой сделки ОПЕК+ интересам России

Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти отвечает интересам России. Об этом в среду, 15 апреля, заявил российский министр энергетики Александр Новак во время совещания правительства с главой государства Владимиром Путиным.

«Текущие параметры договоренностей в полной мере отвечают интересам России с точки зрения эффекта для российской экономики и бюджета», ― сообщил он.

Также глава Минэнерго добавил, что главы ведущих нефтедобывающих компаний поддержали параметры новой сделки. Кроме того, они подчеркнули, что в настоящее время рынку необходимы решительные меры «для достижения баланса».

12 апреля после переговоров Путина с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Новак отметил, что новая сделка ОПЕК+ позволит удержать цены от шокового падения и наступления катастрофы для отрасли.

Мировые цены на нефть рухнули 9 марта на фоне прекращения предыдущей сделки ОПЕК+. Кроме того, аналитики указывали на снижение спроса на сырье из-за распространения коронавируса и остановки многих предприятий.