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Генпрокурор поручил проверить невыплату пенсии блокаднице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Прокуратура Москвы по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова начала проверку в связи с информацией о том, что ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), 81-летняя блокадница Галина Сикорская около двух месяцев ожидает рассмотрения документов на начисление пенсии. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в ведомстве.

«Почти два месяца родные блокадницы, которая также не может получить социальную карту, ждут ответа из отделения пенсионного фонда. В случае выявления нарушений к ответственным должностным лицам будут приняты меры прокурорского реагирования», — цитирует RT заявление прокуратуры.

15 февраля народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, пережившая блокаду, рассказала, что получает от государства нормальную пенсию. Также актриса уточнила, что является почетным гражданином города, поэтому пенсия удваивается.

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