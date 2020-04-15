Мексика сообщила о планах сократить добычу нефти только на май-июнь

Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля до конца 2020 года, заявила в среду, 15 апреля, министр энергетики страны Росио Нале в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте правительства.

«Следующим был второй этап этого соглашения, с июля по декабрь 2020 года, когда страны сказали, что сократят [добычу] уже не на 23%, а на 18%. Мы, Мексика, сказали: «Мы не можем этого сделать, мы восстанавливаем добычу на 100 тыс. баррелей в сутки и остаемся на расчетном уровне в 1,753 млн баррелей в сутки», — приводит ее слова ТАСС.

10 апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Также он добавил, что согласовал это решение с американским лидером Дональдом Трампом.

США, в свою очередь, обязались сократить добычу нефти на 250 тыс. баррелей в день.

9 апреля в рамках новой сделки ОПЕК+ Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяц, отказавшись при этом сокращать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В ходе переговоров страны ОПЕК+ также подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая в итоге покинула заседание.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки, и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.