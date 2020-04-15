В Москве из-за теплой погоды раньше срока зацвели березы

Цветение березы началось в Москве на две недели раньше срока из-за теплой погоды. Об этом 15 апреля агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В ведомстве отметили, что цветение «самого русского» дерева обычно длится 20–25 дней. По словам специалистов, береза является распространенной в столице породой, по данным мониторинга зеленых насаждений, ее доля в составе зеленого фонда — больше 7%.

В пресс-службе напомнили, что еще раньше — в феврале — зацвела ольха. Специалисты отметили, что березу можно встретить на всех территориях города, но в наибольшем количестве она растет в районах Измайлово и Сокольники, а также в парках «Царицыно» и «Фили».

В марте главный инспектор столичного департамента природопользования Лилия Латушко заявила, что аллергенные растения зацветут в Москве раньше из-за аномального тепла, пишет «Москва 24». На определение срока начала цветения таких растений обычно влияют погодные условия, температурный режим, наличие коммуникаций, а также нагревание асфальта. Береза также относится к числу аллергенных растений.

24 марта сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве расцвели первые тюльпаны под открытым небом. По словам специалистов, цветы зацвели «аномально рано». В прошлом году алые тюльпаны Грейга в Теневом саду распустились только 11 апреля.