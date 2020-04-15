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Российские и сербские медики провели консультации по коронавирусу в Белграде

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Фото: REUTERS/Russian Defence Ministry/Vadim Savitskiy
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Российские военные врачи провели в Белграде брифинг со специалистами Института общественного здоровья — ведущего медцентра Сербии, на базе которого развернут кризисный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Медики обсудили текущую ситуацию и определили ключевые объекты минздрава страны, где требуется дезинфекция. Российские эпидемиологи также осмотрели пациентов в одной из больниц сербской столицы и дали рекомендации по тактике лечения заболевания.

Директор клинического центра «Земун» Драгош Стоянович высоко оценил помощь российских коллег. По его словам, взаимодействие с ними осуществляется прекрасно.

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«Они очень опытны, с высоким уровнем подготовки. Мы благодарны за возможность работать с ними. В некоторых вопросах у нас больше опыта, в некоторых — у них», — цитирует Стояновича телеканал «Звезда». Он подчеркнул, что помощь от русского народа всегда была велика и в Сербии благодарны за это.

13 апреля сообщалось, что российские военные медики обработали и подготовили к приему пациентов военный госпиталь в сербском городе Нише, в котором будут проходить лечение заразившиеся COVID-19, сообщает RT.

14 апреля посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что республика нуждается в новой поставке из России различного медицинского оборудования для борьбы с пандемией коронавируса.

В настоящее время специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России продолжают сантехническую обработку медицинских учреждений Сербии. Они обезопасили районные поликлиники в Белграде, больницу в Чуприи и клинические центры в Паличе и Нише. Всего бойцы продезинфицировали более 500 тыс. кв. м помещений и дорог.

По данным Worldometer на 15 апреля, число жертв коронавируса в Сербии достигло 94 человек, число зараженных превысило 4,4 тыс. граждан.

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