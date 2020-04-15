Полиция в Псковской области перешла на усиленный режим работы

В Псковской области полиция переведена на усиленный режим несения службы. Сотрудники правоохранительных органов проверяют автомобили и опрашивают пожилых людей.

По данным МВД, в распоряжении полицейских имеется 26 планшетов. Сотрудники правоохранительных органов уже проверили 94 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По факту нахождения на улице несовершеннолетних без сопровождения взрослых составлено 389 протоколов. Кроме того, опрошено более 2,4 тыс. пожилых людей.

Ежедневно жителям Псковской области напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Всего в Псковской области выявлено 32 случая коронавирусной инфекции. Пять человек скончались, выздоровели восемь.

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