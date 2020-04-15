Культурно-досуговый центр откроется в сахалинском селе Ильинское

В селе Ильинское на Сахалине готовятся к открытию культурно-досугового центра. Работы уже на финальной стадии.

В здании есть зрительный зал на 100 мест с современным звуковым и сценическим оборудованием, хореографический и музыкальный классы, библиотека, гримерки и много других вспомогательных помещений. В самом центре и на подходах к нему созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации МО «Томаринский городской округ».

Ориентировочно последние штрихи в подготовке здания и на ближайшей территории строители завершат к 1 мая. После открытия и снятия карантина культурно-досуговый центр примет первых посетителей.