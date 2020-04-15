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Детскую казачью конную дружину предлагают создать в Липецкой области

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В Липецкой области может появиться детская казачья конная дружина. Эта инициатива участвует во втором конкурсе Фонда президентских грантов в 2020 году. На реализацию проекта в Елецком районе области необходимо порядка 870 тыс. рублей.

Как пишет GOROD48, казачья община существует в старинном селе Казаки Елецкого района с 2013 года. В местной школе функционируют казачьи кадетские классы. В 2019 году в селе открыли Центр казачьей культуры.

Предполагается, что деятельность детской конной казачьей дружины «Казачий дозор» будет направлена на формирование патриотических ценностей не только детей, но и молодежи призывного возраста.

Дети, которые пройдут обучение в рамках этого проекта, составят дружину, которая будет участвовать в мероприятиях по охране порядка совместно с полицией, Росгвардией и старшими казаками.

Итоги конкурса Фонда президентских грантов подведут в июне. А с 1 июля фонд начнет финансирование победивших проектов.

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