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АО «АБ «Россия» закупил технику для медучреждений

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Медучреждения Санкт-Петербурга получили новое оборудование для борьбы с коронавриусом. Партию важнейшей техники и материалов на сумму 700 млн рублей закупило Акционерное общество «Акционерный банк «Россия». Это уже вторая поставка. Ранее банком было принято решение оказать поддержку системе здравоохранения. Одним из первых шагов стало оснащение Научно-исследовательского института гриппа имени Анатолия Смородинцева. Новое оборудование поможет ускорить работу учёных, в том числе над вакциной от коронавируса.

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