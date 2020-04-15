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Жительнице Татарстана грозит уголовное дело за ложный вызов «скорой»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Татарстане решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины за ложный вызов скорой помощи к «больной» коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального МВД в среду, 15 апреля.

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Инцидент произошел 12 апреля. В «скорую» поступило сообщение о том, что в Альметьевске в одном из домов по улице Гагарина проживает 65-летняя женщина, которая больна коронавирусом. Выехавшие на место сотрудники полиции выяснили, что звонок поступил от женщины 1997 года рождения.

Со слов звонившей, на такой поступок ее подтолкнули личные неприязненные отношения с соседкой. По ее мнению, соседка часто жалуется на нее участковому из-за того, что она нигде не работает.

«Установлено, что фигурантка ранее привлекалась к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), — сказано в сообщении.

В отношении женщины составлен административный материал по ст. 19.13 КоАП РФ («Заведомо ложный вызов специализированных служб»), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

13 апреля в Татарстане задержали молодую женщину, которая торговала антисептиком без подтверждающих его подлинность и безопасность документов. Стоимость 20 л средства составляла 6,5 тыс. рублей. Затем была обнаружена подпольная лаборатория, где делали этот раствор.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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