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Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

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Ветеранские организации России в среду, 15 апреля, обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой отложить парад Победы 9 мая в Москве на фоне распространения коронавируса.

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«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», ― отмечается в обращении, которое оказалось в распоряжении «Известий».

При этом в документе подчеркивается, что перенос парада станет показателем уважения как к ветеранам, так и к военнослужащим, а также ко всем гражданам России.

Как сообщил 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решений о переносе парада Победы на фоне пандемии коронавируса не принималось, данная мера будет рассматриваться с учетом развития ситуации. Однако он заверил, что празднование Дня Победы обязательно состоится.

В то же время из-за пандемии рассматривается возможность дистанционного проведения акции «Бессмертный полк». В Минобороны, в свою очередь, сообщили «Известиям», что подготовка к проведению парада продолжается в соответствии с графиком.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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