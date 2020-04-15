Во вторник, 15 апреля, в Южной Корее начались парламентские выборы. Гражданам предстоит выбрать 300 депутатов Национального собрания.

Как сообщает ТАСС, в стране открылось 14 330 избирательных участков. Возле них наблюдаются огромные очереди, так как граждане соблюдают социальную дистанцию из-за пандемии коронавируса, находясь на расстоянии 1 ма друг от друга. Сам процесс голосования также занимает больше времени.

Кроме того, избиратели должны посещать участки в масках, перед входом в кабинку продезинфицировать руки. Граждане, находящиеся на самоизоляции, смогут проголосовать после закрытия участков, чтобы не пересекаться с остальными.

Отмечается, что в нынешних выборах участвуют рекордное количество политических партий и кандидатов. Подсчет голосов будет осуществляться вручную, так как бюллетени слишком больших размеров. Также отмечается, что на досрочных выборах была зафиксирована рекордная явка — в них приняли участие 11,7 млн избирателей.

По мнению южнокорейского политолога и журналиста Мэн Чу Сока, сегодняшнее голосование может стать примером для других стран, в том числе и для США, где на ноябрь запланированы выборы президента.

«Республика Корея стала первой в мире страной с развитой демократией, где после начала пандемии проходят всеобщие парламентские выборы», — сказал он.

По прогнозам политологов, победу на выборах одержит демократическая партия «Тобуро». Основными их соперником считается Объединенная партия будущего. Победу демократов связывают с ростом рейтинга действующего президента Кореи Мун Чжэ Ина по мере сокращения заболеваемости коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 15 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2 млн случаев заболевания, умерли более 127 тыс. человек, вылечились — 489 тыс. В Южной Корее на данный момент зафиксировано более 10,5 тыс. случаев коронавируса, 225 человек умерли, 7,6 тыс. — выздоровели.