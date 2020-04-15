Французский премьер допустил дефицит бюджета в 9% ВВП по итогам года

Дефицит бюджета Франции по итогам 2020 года достигнет 9% ВВП. Об этом в среду, 15 апреля, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

«Мы увеличили чрезвычайный бюджет до €110 млрд. <…> Ожидается, что наш дефицит достигнет 9% ВВП, а долг — 115% ВВП», — приводит его слова телеканал La Chaîne Info.

Филипп также отметил, что в сферу здравоохранения инвестировано €8 млрд. Кроме этого, предусмотрена финансовая поддержка для тех, кто потерял источники дохода по причине ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Карантинные меры во Франции, введенные в условиях распространения коронавирусной инфекции, продлены до 11 мая. Президент страны Эммануэль Макрон уточнял, что после в республике будут постепенно ослаблять ограничения, однако они будут продолжаться во многих сферах жизни.

Строгие ограничения на передвижения людей во стране действуют с 17 марта. Кроме этого, во Франции закрыты все рестораны, кафе, непродовольственные магазины, а также культурные учреждения.

По состоянию на 15 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 2 млн.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с вероятным осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.