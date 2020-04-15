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Банк «Россия» выделил более 700 млн рублей на закупку оборудования для борьбы с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Банк «Россия» закупил медицинские материалы и оборудование для медицинских учреждений Санкт-Петербурга на сумму более 700 млн рублей. Крупная партия материалов и техники для борьбы с коронавирусной инфекцией доставлена в город в среду, 15 апреля.

Это уже вторая закупка оборудования для целей борьбы с коронавирусной инфекцией, осуществленная банком.

Ранее оборудование и расходные материалы, приобретенные банком, поступили в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева.

«Я хотел бы отметить, что банк «Россия» является надежным партнером нашего города. На протяжении длительного времени банк «Россия» поддерживает такой важный проект, один из красивейших праздников — это праздник выпускников, наших школьников «Алые Паруса», который стал символом надежды и исполнения желаний. Так же, как и этот дар», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Новое оборудование поможет ускорить работу ученых НИИ гриппа, которые занимаются в том числе разработкой вакцины от коронавируса COVID-19, рассказал глава НИИ гриппа, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

«От скорости нашей работы сейчас зависит многое», — подчеркнул он.

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