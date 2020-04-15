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Тверская область направит более 53 млн рублей на развитие туризма

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В 2020 году Тверская область направит 53,3 млн рублей на развитие туристической индустрии. Порядка 45,6 млн рублей поступит из федерального бюджета.

По словам губернатора Игоря Рудени, регион не останавливается в реализации планов по развитию туризма. В 2020 году увеличено финансирование мероприятий по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». Общий объем финансирования уже составляет более 400 млн рублей.

Почти завершено строительство пешеходного моста через реку Дойбицу в Конаковском районе. Также ведется работа с объектами в Кашине и Калязине. В Твери будет построен пешеходный мост через Тьмаку, пишут «Тверские ведомости».

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера на территории особой экономической зоны «Завидово» начнется в 2020 году. Он предназначен для обслуживания судов в устье реки Шоши. К концу 2022 года там будут построены причальные сооружения, будет создана акватория порта и укреплен берег.

Ключевым объектом инфраструктуры «Волжского моря» станет транспортно-пересадочный узел, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. К 2025 году реализация проекта позволит увеличить туристический поток в Тверскую область более чем на 45%.

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