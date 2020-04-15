Шеф-повар рассказал об опасной еде для заказа на дом

Шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин рассказал, какую еду лучше не заказывать с доставкой на дом. В частности, он призвал россиян отказаться от сырых морепродуктов, так как они могут оказаться не очень свежими.

Мухин отметил, что блюда азиатской кухни стоит заказывать только в тех ресторанах, с качеством продукции которых граждане уже познакомились ранее.

«Во-первых, всё, что сырое, я рекомендую не заказывать, потому что сырое — устрицы, морские ежи, — они все, к сожалению, просто не свежие. Потому что привезли огромное количество рыбы, ее, скорее всего, заморозили поставщики, так как все рестораны перестали покупать, а продают сейчас только магазины. Поэтому эти продукты не стоит заказывать ни в коем случае. Можно заказывать всё, что можно термообрабатывать», — посоветовал повар в выпуске ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире» в среду, 15 апреля.

Шеф-повар также дал свои прогнозы о развитии ресторанного бизнеса после пандемии коронавируса. По его словам, в настоящий момент на отрасль влияет не только распространение инфекции, но и глобальный экономический кризис. Эти факторы заставили многие заведения уйти в «ноль» или даже закрыться. Преодолеть такие препятствия, по словам Мухина, удастся не всем предприятиям ресторанной сферы.

«Когда это всё закончится, мы прогнозируем, что, во-первых, не все рестораны откроются. А те, кто откроется, долгое время будут существовать в спящем режиме, сложном, как были мы за пару недель до закрытия. Наши выручки упали минимум на 70%, и для нас это было очень сложно», — добавил Мухин.

13 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды. Среди возможных мер — частичное субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства стоимости доставки во время пандемии коронавируса.

Во время своего обращения 25 марта из-за ситуации с коронавирусом Путин представил ряд мер по поддержке отечественного предпринимательства. Среди них — предложение малому и среднему бизнесу отсрочки по налогам и призыв ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии.

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