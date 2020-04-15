Выступление Путина перед совещанием с правительством. Трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, выступает с обращением перед совещанием с членами правительства.

С предыдущим обращением к россиянам глава государства выступил 8 апреля перед селекторным совещанием с главами регионов. Тогда он дал ряд поручений, касающихся, в частности, подготовки медучреждений к приему пациентов с коронавирусом, дополнительных выплат медикам, мер поддержки бизнеса, а также выплат безработным и семьям с детьми.

До этого президент обращался к гражданам 25 марта и 2 апреля. В первый раз Путин объявил о введении нерабочей недели с сохранением заработных план с 30 марта по 5 апреля, а также предложил ряд экономических и социальных мер, которые позволили бы смягчить последствия пандемии для граждан и предпринимательского сообщества.

2 апреля президент продлил режим нерабочих дней до конца апреля и расширил полномочия региональных властей для борьбы с коронавирусом.