Прямой эфир
Сюжет:

Выступление Путина перед совещанием с правительством. Трансляция

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, выступает с обращением перед совещанием с членами правительства.

С предыдущим обращением к россиянам глава государства выступил 8 апреля перед селекторным совещанием с главами регионов. Тогда он дал ряд поручений, касающихся, в частности, подготовки медучреждений к приему пациентов с коронавирусом, дополнительных выплат медикам, мер поддержки бизнеса, а также выплат безработным и семьям с детьми.

До этого президент обращался к гражданам 25 марта и 2 апреля. В первый раз Путин объявил о введении нерабочей недели с сохранением заработных план с 30 марта по 5 апреля, а также предложил ряд экономических и социальных мер, которые позволили бы смягчить последствия пандемии для граждан и предпринимательского сообщества.

2 апреля президент продлил режим нерабочих дней до конца апреля и расширил полномочия региональных властей для борьбы с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин пообещал выделить регионам 30 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
В Кремле не стали озвучивать данные по эффекту от самоизоляции
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020