Прямой эфир

Ограничение движения общественного транспорта вводят в Калуге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калуге ограничат работу общественного транспорта. Он будет работать утром и вечером в будние дни.

По данным городской управы, ограничение вводится в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавируса. С 16 апреля общественный транспорт перейдет на новый график. В четверг и пятницу транспорт будет работать с 6 до 9 часов, а также с 16 до 19 часов, чтобы обеспечить развоз сотрудников системообразующих предприятий. 18 и 19 апреля общественный транспорт работать не будет. Об этом сообщает газета «Весть».

Жителей Калуги просят отнестись к ограничениям с пониманием и оставаться дома.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о первом погибшем от коронавирусной инфекции на территории региона. Житель Подмосковья приехал в Калугу, имея тяжелые симптомы. Ему стало плохо на улице, мужчину доставили в инфекционное отделение. Контактировавшие с ним лица находятся на карантине.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участница испытаний вакцины от коронавируса рассказала о своем состоянии
В Подмосковье еще 14 человек вылечились от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020