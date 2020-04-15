Ограничение движения общественного транспорта вводят в Калуге

В Калуге ограничат работу общественного транспорта. Он будет работать утром и вечером в будние дни.

По данным городской управы, ограничение вводится в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавируса. С 16 апреля общественный транспорт перейдет на новый график. В четверг и пятницу транспорт будет работать с 6 до 9 часов, а также с 16 до 19 часов, чтобы обеспечить развоз сотрудников системообразующих предприятий. 18 и 19 апреля общественный транспорт работать не будет. Об этом сообщает газета «Весть».

Жителей Калуги просят отнестись к ограничениям с пониманием и оставаться дома.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о первом погибшем от коронавирусной инфекции на территории региона. Житель Подмосковья приехал в Калугу, имея тяжелые симптомы. Ему стало плохо на улице, мужчину доставили в инфекционное отделение. Контактировавшие с ним лица находятся на карантине.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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