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В Алтайском крае 29 человек умерли от отравления алкоголем в 2020 году

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С начала года в Алтайском крае зарегистрировано 29 смертей от острого алкогольного опьянения. В регионе проведут профилактические мероприятия.

По данным Роспотребнадзора, всего за три месяца зарегистрировано 342 случая острого алкогольного отравления. Об этом сообщает altapress.ru. Специалисты проверили 86 точек розничной продажи спиртной продукции. В лаборатории направлено 143 пробы, одна не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

По итогам проверок вынесено 44 постановления о штрафах на общую сумму 618,7 тыс. рублей. Из оборота изъято 45 партий алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане число погибших от отравления алкоголем сократилось. С начала 2020 года выявлено 25 летальных случаев. За аналогичный период 2019 года от отравления алкоголем погибли 53 жителя республики.

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