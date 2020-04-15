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Военнослужащих спасательного центра направили в село в Хабаровском крае

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В село Богородское Ульчского района Хабаровского края направлена группа военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России в составе 22 человек и 5 единиц техники. С собой у спасателей необходимые хлорсодержащие препараты, которыми они с помощью авторазливочной станции будут обрабатывать здания и территорию данного населенного пункта.

«Работы будут проведены на 36 объектах, расположенных в данном населенном пункте. Спасатели будут находиться в районе до полного и окончательного выполнения поставленных задач. Запас дезинфицирующих средств создан, при необходимости он будет оперативно доставлен. Также дезинфекция продолжается и на территории города Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре», — прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия, передает ИА AmurMedia.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о введении c 12 апреля особого режима карантина в райцентре Богородское Ульчского района. На границе с населенным пунктом действует пропускная система. Богородское закрыли на въезд и выезд. Прекращено автомобильное сообщение, включая общественный транспорт, личные поездки, грузовые перевозки. Ограничение не коснулось доставки продуктов, медикаментов, топлива и почты. Организовано постоянное медицинское наблюдение за всеми, кто проживает в райцентре.

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