Один человек пострадал при пожаре в дачном доме в Волгоградской области
В Городищенском районе Волгоградской области произошел пожар в СНТ «Нива». Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Информация о пожаре поступила спасателям около 2:00. Частный дом горел по всей площади в 24 кв. м. Ликвидировать огонь удалось в 2:30, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».
В результате пожара обвалилась крыша. Пострадал один человек, о его личности не сообщается.
Причина возникновения огня устанавливается.
9 апреля произошел пожар в частном доме в Нижегородской области. Погибли двое детей, еще один ребенок и трое взрослых пострадали.