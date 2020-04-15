Один человек пострадал при пожаре в дачном доме в Волгоградской области

В Городищенском районе Волгоградской области произошел пожар в СНТ «Нива». Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре поступила спасателям около 2:00. Частный дом горел по всей площади в 24 кв. м. Ликвидировать огонь удалось в 2:30, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В результате пожара обвалилась крыша. Пострадал один человек, о его личности не сообщается.

Причина возникновения огня устанавливается.

9 апреля произошел пожар в частном доме в Нижегородской области. Погибли двое детей, еще один ребенок и трое взрослых пострадали.