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Обработка парков и скверов от клещей стартовала в Орле

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В Орле начали проводить обработку парков и скверов от клещей. Работы направлены на снижение численности и распространение клещей в городе.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, акарицидная обработка пройдет с 14 по 30 апреля и с 17 по 30 июня. Оба этапа проведет БУЗ ОО «Орловская дезинфекционная станция», с ними уже заключен контракт, пишет InfoOrel.ru.

Во вторник, 14 апреля, специалисты обработали территории Медведевского леса, сквера Орловских партизан и в районе Щекотихинского пруда. В среду работы пройдут в Разградском парке.

7 апреля сообщалось, что на территории России из-за теплой зимы активизировались клещи. Это может вызвать распространение инфекционных заболеваний, предупредил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.

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