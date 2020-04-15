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Избивший женщину в Перми молодой человек обвинил коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Житель Перми избил 58-летнюю женщину в центре города. На допросе он обвинил в произошедшем ограничительные меры из-за коронавируса и алкоголь. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Подозреваемый признался, что в момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии и вышел на прогулку, потому что устал находиться на самоизоляции из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.

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Молодой человек в возрасте 25 лет набросился на женщину на улице и попытался отобрать у нее сумку. Потерпевшая оказала злоумышленнику сопротивление. В ответ грабитель принялся избивать жертву, пока не вмешались случайные прохожие. Они спугнули молодого человека, который попытался скрыться с места преступления.

Женщина была госпитализирована. Прибывшие сотрудники ДПС задержали беглеца по горячим следам. Им оказался безработный 25-летний житель Перми, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбойное нападение. В отношении подозреваемого возбуждено дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Со 2 апреля в Пермском крае действует режим полной самоизоляции. Все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин или выгула домашних животных. Перемещение разрешается пешком, на общественном, личном транспорте, легковых такси, а также служебным транспортом при наличии путевых листов.

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