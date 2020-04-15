Почти 250 млн рублей получат муниципалитеты Ставрополья на благоустройство

Власти Ставропольского края выделят из бюджета 245 млн рублей муниципалитетам. Средства пойдут на реализацию местных проектов благоустройства.

Как сообщает министерство ЖКХ края, в 2020 году субсидии получат Ставрополь, Ессентуки, Железноводск, Изобильненский, Ипатовский и Петровский городские округа и село Левокумское. Для этого населенные пункты подавали заявку, пишет NewsTracker.

Средства выделят при условии софинансирования проектов из местных бюджетов в размере 5%.

Министр ЖКХ края Роман Марченко отмечает, что правительство поддерживает местные власти в намерении благоустроить общественные пространства и создать комфортные условия для отдыха жителей.

Ранее в апреле сообщалось, что на Ставрополье из Сингелеевского водохранилища планируют подвести питьевую воду для 5,2 тыс. жителей села Верхнерусского. Сейчас идет разработка необходимой документации.