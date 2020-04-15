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Почти 250 млн рублей получат муниципалитеты Ставрополья на благоустройство

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Власти Ставропольского края выделят из бюджета 245 млн рублей муниципалитетам. Средства пойдут на реализацию местных проектов благоустройства.

Как сообщает министерство ЖКХ края, в 2020 году субсидии получат Ставрополь, Ессентуки, Железноводск, Изобильненский, Ипатовский и Петровский городские округа и село Левокумское. Для этого населенные пункты подавали заявку, пишет NewsTracker.

Средства выделят при условии софинансирования проектов из местных бюджетов в размере 5%.

Министр ЖКХ края Роман Марченко отмечает, что правительство поддерживает местные власти в намерении благоустроить общественные пространства и создать комфортные условия для отдыха жителей.

Ранее в апреле сообщалось, что на Ставрополье из Сингелеевского водохранилища планируют подвести питьевую воду для 5,2 тыс. жителей села Верхнерусского. Сейчас идет разработка необходимой документации.

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