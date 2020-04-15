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Центр для бездомных вновь открыли в Ижевске

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В Ижевске возобновил работу комплексный центр для помощи бездомным «Теплый кров». Работа приюта на Воткинском шоссе, 158а, была приостановлена 26 марта.

Работу центра разрешило возобновить управление Роспотребнадзора. Условием стало соблюдение эпидемиологических мер безопасности, пишет ИА «Сусанин».

Во вторник, 14 апреля, в приюте провели дезинфекцию с помощью специальных средств. Теперь такая обработка станет регулярной.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в период пандемии коронавируса в республике нужно разместить и обследовать около 600 бездомных. Им предоставят горячее питание, необходимую помощь юриста и психолога, помогут восстановить документы.

В конце марта «Известия» писали о том, что более 64 тыс. человек в России не могут остаться дома во время пандемии нового типа коронавируса. Самоизолироваться им негде, так как у них нет определенного места жительства. Бездомные в условиях распространения COVID-19 оказались еще одной уязвимой категорией населения.

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