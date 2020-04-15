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Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию с COVID-19

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 15 апреля.

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Беседа состоялась по инициативе Рахмона. Лидер Таджикистана выразил признательность за оказываемую российской стороной гуманитарную помощь.

Также президенты обсудили вопросы сотрудничества обеих стран в торгово-экономической и других сферах.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса на 15 апреля, в Таджикистане пока не подтвердился ни один случай коронавируса.

МИД Таджикистана сообщил 10 апреля о временном ограничении въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства через пункты пропуска на государственной границе. Меру приняли, чтобы не допустить проникновение и распространение коронавируса в стране.

В тот же день российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в России содержатся граждане Таджикистана, которые подлежат выдворению, но государство закрыло границу и не принимает их.

В связи со сложившейся ситуацией, по ее словам, необходимо провести переговоры с посольством и омбудсменом этого государства.

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