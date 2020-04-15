В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ

Сдача Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году может пройти в период с 8 июня по 31 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Рособрнадзора 15 апреля.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Министерство просвещения Российской Федерации подготовили проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов (ГИА-9). В соответствии с ним основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9-х классов в 2020 году пройдет в сроки с 8 июня по 31 июля», — говорится в сообщении.

Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике. ОГЭ по предметам на выбор в этом году проводиться не будет. Дополнительный период сдачи экзаменов пройдет в сентябре.

Накануне в Роспотребнадзоре допустили повторный перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующее решение может быть принято после майских праздников.

Ранее, 27 марта, ведомство решило перенести сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня.

Ранее сообщалось, что в России число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 3388, составив 24 490. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве, Московской и Мурманской областях.

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