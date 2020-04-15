Цветной щебень используют в обустройстве клумб в Челябинске в целях экономии

В Челябинске планируют применить новый способ благоустройства клумб, который позволит снизить стоимость работ почти в десять раз. Об этом рассказал глава Советского района города Владислав Макаров.

«Чтобы не видеть в это время подобие картофельных грядок в центре города, мы разработали проект обустройства основных клумб с комбинированным применением цветного щебня. Проект был согласован со всеми должностными лицами определяющими городскую среду», — цитирует главу района сайт 1obl.ru.

Новый проект разработан в целях экономии бюджетных денег. В администрации решили отказаться от дорогостоящего материала и заменить его более дешевым цветным щебнем для декорирования. Это позволило снизить затраты в десять раз.

По словам Макарова, подрядчика должны были выбрать в конце марта, а увидеть результаты работы можно было бы во второй декаде апреля. Однако вмешались обстоятельства, связанные с коронавирусной инфекцией.