Более 30 км трассы М-7 отремонтируют в трех районах Татарстана

В Республике Татарстан отремонтируют 32 км автодороги М-7 «Волга». Работы запланированы в Елабужском, Мензелинском и Пестречинском районах.

Как сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора», в Елабужском районе ремонт пройдет на участках с 1011-го по 1013-й км и с 1017-го по 1026-й км. Дорожники должны заменить покрытие, обновить дорожные знаки, ограждение, сигнальные столбики и нанести разметку, пишет ИА «Татар-информ».

В Мензелинском районе аналогичные работы запланированы на участке с 1103-го по 1109-й км. Также рабочие укрепят обочины, заменят прикромочные лотки и водосбросы, приведут в порядок остановку около поселка Совхоза имени Воровского.

В Пестречинском районе дорожники заменят покрытие на участке с 840-го по 852-й км. Также здесь укрепят обочины и нанесут разметку.

Завершить ремонт планируют в октябре 2020 года.