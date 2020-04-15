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Глава таможни Украины назначил себе надбавку в 600% оклада

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Фото: РИА Новости
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Руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов назначил себе и трем своим заместителям надбавки общим размером 600% оклада. Об этом 15 апреля сообщает портал «Украинские новости» со ссылкой на соответствующие документы.

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За надбавками Нефедов обратился в украинский Минфин 16 января. В письме он попросил «задним числом», то есть с 1 января, согласовать премии по 300% оклада за «интенсивность труда» и еще столько же за «выполнение особо важной работы».

Надбавки полагались ему, а также его заместителям Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику.

27 февраля ведомство согласовало выплаты, отметив, что они должны осуществляться за счет «экономии фонда оплаты труда» сотрудников таможни.

Однако уже через три дня решение было приостановлено. При этом неизвестно, начислялись ли надбавки в период с января по февраль, или были пересчитаны «задним числом» после одобрения со стороны министерства.

Это не первый раз, когда сотрудники таможенной службы выписывают себе подобные премии. Так, с сентября по декабрь 2019 года Нефедов и его замы получали надбавки по 200% оклада. При этом только за два первых месяца 2020 года в Госбюджете от таможни не досчитались 13 млрд гривен (более 35 млрд рублей). Нефедов такие показатели объяснял снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса национальной валюты.

В феврале правительство Украины привязало размеры зарплат министров и высокопоставленных должных лиц к среднему по стране уровню, а также потребовало прекратить начислять премии по 200–400% от оклада. В кабмине обещали сделать информацию о заработках руководства страны публичной с ежемесячным опубликованием.

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