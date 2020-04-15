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Врач предупредил об опасности самодельного антисептика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Федоров в среду, 15 апреля, заверил, что неправильно приготовленный антисептик не способен убить коронавирус.

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«Самое главное, не занимайтесь изготовлением этих средств в домашних условиях, потому что вы вряд ли сможете создать нужную композицию из спирта. Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус, всё остальное не сможет», — приводит «РИА Новости» слова Федорова.

Он подчеркнул, что самодельный антисептик может только создать видимость того, что человек обработал руки и защищен от вируса. В итоге, по словам врача, это и станет роковой ошибкой, пишет «Газета.ру».

В то же время, специалист отметил, что не стоит доверять неспиртосодержащим антисептикам.

«Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действуют против вируса», — добавил Федоров.

Несколько дней назад специалисты Роспотребнадзора рассказали, что должно содержаться в эффективном антисептике для рук.

На прошлой неделе в МЧС заявили о бесполезности водки в качестве антисептика, так как в алкогольном напитке недостаточное количество спирта для дезинфекции.

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