Главная идея флешмоба – это соревнование между десятилетиями, в которые проходили выпускные. Если вы закончили школу и этот день остался в вашей памяти как один из самых светлых, счастливых и ярких, примите участие в флешмобе и расскажите всем, почему десятилетие вашего выпускного достойно звания самого запоминающегося. Вспомните, что интересного и радостного произошло в этот день: может быть, Вы встретили свою вторую половинку или выпускной стал для Вас началом чего-то нового?

Поделитесь небольшим рассказом о выпускном с хэштегом #мойвыпускной на личной странице в «Одноклассниках» или в другой социальной сети. Прикрепляйте также Ваши фотографии и видеозаписи с праздника. Не забудьте указать год, в котором Вы окончили школу. Докажите всем, что десятилетие Вашего выпускного было самым запоминающимся!

Флешмоб #МойВыпускной проходит на официальной странице «iz.ru» в «Одноклассниках» в период с 13 по 30 июня. По результатам флешмоба 26 июня будет объявлено победившее десятилетие.