Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий гражданам Киргизии работать в России на основании национальных прав.

В законопроекта уточняется, что внесенные изменения также будут касаться граждан государств, в которых русский язык используется в качестве официального. Ранее принятый закон обязал мигрантов, работающих в РФ водителями, обменивать национальные права на российские, то есть заново сдавать экзамены на знание ПДД.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.