МИД РФ: США отказываются выдавать визы российским дипломатам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США отказываются выдавать визы российским дипломатам, которые должны ехать на замену высланным.
Об этом она сообщила на брифинге в пятницу, 14 июля.
Ранее сообщалось, что американские власти выслали двух российских дипломатов. Позже, как удалось выяснить «Известиям», Москва в ответ на эти меры заявила о готовности выслать около 30 дипломатов США и арестовать некоторые объекты американской собственности в России.