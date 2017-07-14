Строители приступили к благоустройству территории, прилегающей к стадиону «Нижний Новгород», который возводится к ЧМ-2018. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, в настоящее время специалисты заканчивают проводить работы по укладке основного слоя поля и монтажу его инженерных систем, где в дальнейшем будет засеяна трава.

«Помимо прочего, продолжается покраска колонн, вскоре проявится окончательный вид стадиона. Кроме того, ведутся строительно-монтажные и отделочные работы, в том числе на входных группах, прокладываются инженерные сети, началось благоустройство территории», — приводит слова Шанцева ИА «НьюсНН».

Предполагается, что территория стадиона будет участками для газона, парковками, а также дорогами для проезда автотранспорта.

На сегодняшний день большинство строящихся объектов на территории стадиона находится на финишной прямой. Ожидается, что на территории спортивной базы в Бору разместится гостиница на 78 номеров, футбольное поле, а газон будет готов в сентябре, уточнил замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Ранее «Известия» сообщали, что глава региона Валерий Шанцев распорядился сдать все без исключения объекты к чемпионату, включая метро, стадион, тренировочные базы, гостиницы и дороги, к 1 мая 2018 года.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.