«Рособоронэкспорт» с 2000 года вывел более 30 космических аппаратов в интересах заказчиков из 14 стран. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор компании Александр Михеев. Ранее такая статистика не публиковалась.

Михеев рассказал, что всего по линии спецэкспортера было выведено более 30 космических аппаратов в интересах Великобритании, Германии, Италии, Китая, Норвегии, Швеции и Европейского космического агентства.

Также сообщается, что по контрактам «Рособоронэкспорта» при помощи легких ракет-носителей были выведены более 15 космических аппаратов гражданского назначения.

На авиасалоне МАКС-2017 «Рособоронэкспорт» планирует обсудить будущие запуски с потенциальными заказчиками.